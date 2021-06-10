Раскрыты свежие подробности и первых «умных» часах Facebook

Согласно свежей утечке, часы Facebook оснастят дисплеем с двумя камерами. Первой пользователи смогут пользоваться для видеозвонков, тогда как вторая камера получит автоматическую фокусировку 1080p. Кроме того, отмечается, что она будет съемной, то есть ее можно будет отрывать и использовать для фотографии и видеосъемки. В Facebook уже начали общаться со сторонними компаниями для разработки специальных аксессуаров для крепления данных камер к разным вещам, к примеру, рюкзакам.

В Facebook планируют анонсировать первую версию “умных” часов уже летом следующего года, после чего начать работать над вторым и третьим поколением. Предполагаемая стоимость устройства — 400 долларов или примерно 28,8 тыс рублей.