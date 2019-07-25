Раскрыты свойства нового типа аккумуляторов для гаджетов и электромобилей

Так, вышеописанные типы батарей очень пожароопасны. Довольно часто то и дело появляются новости о том, что где-то загорелся аккумулятор смартфона или электромобиля. Решить эту проблему можно, достаточно лишь заменить жидкий электролит в аккумуляторах на твердый. До недавних пор это было почти что невозможно сделать, так как ионы лития в твердых телах куда менее подвижны, чем в жидкостях. Также более низкая подвижность ограничивает емкость аккумулятора и скорость ее заряда и разряда. Но ученые уже полны оптимизма — впереди еще множество исследований, которые позволят усовершенствовать материал и вывести его на мировой рынок. По словам все тех же исследователей, это открытие является важным шагом в понимании материалов с чрезвычайно высокой подвижностью ионов лития, которые в итоге обязательно будут необходимы для всех твердотельных батарей будущего.