Так, вышеописанные типы батарей очень пожароопасны. Довольно часто то и дело появляются новости о том, что где-то загорелся аккумулятор смартфона или электромобиля. Решить эту проблему можно, достаточно лишь заменить жидкий электролит в аккумуляторах на твердый. До недавних пор это было почти что невозможно сделать, так как ионы лития в твердых телах куда менее подвижны, чем в жидкостях. Также более низкая подвижность ограничивает емкость аккумулятора и скорость ее заряда и разряда. Но ученые уже полны оптимизма — впереди еще множество исследований, которые позволят усовершенствовать материал и вывести его на мировой рынок. По словам все тех же исследователей, это открытие является важным шагом в понимании материалов с чрезвычайно высокой подвижностью ионов лития, которые в итоге обязательно будут необходимы для всех твердотельных батарей будущего.
Наука и технологии
Сегодня 13:01
Раскрыты свойства нового типа аккумуляторов для гаджетов и электромобилей
Он имеет самый высокий коэффициент подвижности лития из когда-либо измеренных
Среди возобновляемых источников энергии, есть одна черта, которой каждый из них должен обладать. И для солнечной батареи, и для ветрогенератора важно иметь максимально надежные устройства хранения, которые были бы способны аккумулировать в себе излишки электричества для дальнейшей ее отдачи в момент, когда нет возможности ее получать: ночью или в безветренную погоду. На данный момент самыми лучшими считаются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Но ученые, видимо, создали альтернативу.
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