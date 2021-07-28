Раскрыты траты России на подопытных обезьян и мышей во время пандемии

Так, согласно опубликованным данным, отечественные государственные медучреждения, деятельность которых связана с разработкой и производством вакцин от коронавируса, с начала года потратили порядка 435,2 млн рублей на подопытных мышей и прочих животных. Журналисты Daily Storm узнали об этом благодаря информации госзакупок.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом траты выросли в два раза. Отмечается, что большая часть этих средств ушла на покупку зверей за рубежом.

Известно, что больше всего средств потратили специалисты центра имени Чумакова, которые подарили стране вакцину «КовиВак» — их траты составили 423,9 миллиона рублей.