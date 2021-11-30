Раскрыты три основных опасных свойства омикрон-штамма коронавируса

Источники, ссылаясь на слова директора инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна, сообщили, что одна из основных угроз омикрона заключается в большом количестве мутаций, которые и привели к его формированию. Это способствовало тому, что выживаемость данной разновидности увеличилась в сравнении с предыдущими штаммами. Кроме того, в очаге своего появления омикрон уже одолел предыдущие штаммы.

Еще одной особенностью омикрона является его ускоренное распространение. Так, по мнению ученых, он с рекордной скоростью начинает преобладать в популяциях, в которых он смог оказаться.

Также специалисты выделили и его возможность игнорировать уже сформировавшийся в человеческом организме иммунитет к коронавирусу.