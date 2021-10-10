Раскрыты условия, при которых в России вернут принудительную самоизоляцию из-за COVID-19

Раскрыты условия, при которых в России вернут принудительную самоизоляцию из-за COVID-19Будем надеяться, этого не случится
Основной причиной возвращения принудительной самоизоляции эксперт назвал появление нового высокопатогенного штамма коронавируса. Он должен достаточно быстро распространяться и иметь при этом высокий уровень летальности, передаёт слова врача URA.RU.
Также новый локдаун могут ввести из-за появление микст-инфекции.
Может быть введён локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии.
При этом не все специалисты считают, что прошлые ограничения в России можно назвать локдауном. Например, иммунолог Николай Крючков называет его «недолокдауном», так как введён он был слишком поздно.