Раскрыты устройства, которые Apple покажет на апрельской презентации

Вместо этого от купертиновцев ждут полноценного анонса долгожданных AirPods 3, пишет GSMArena. Что интересно, том же Китае уже сейчас продаётся немало подделок ещё непредставленной новинки.

Также местные инсайдеры сообщают о том, что в рамках апрельского ивента нас ждёт третье поколение фирменного стилуса компании — Apple Pencil 3. Он должен дебютировать вместе с iPad Pro 12.9”, отличительной особенностью которого станет mini-LED дисплей.

Напомним, что более ранние утечки говорили ещё и о том, что на следующей неделе Apple наконец-то анонсируют метки AirTags.