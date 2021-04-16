Наука и технологии
Сегодня в 09:43
Раскрыты устройства, которые Apple покажет на апрельской презентации
Причём одно из них станет приятной неожиданностью
В китайских соцсетях активно циркулируют слухи о том, что именно Apple покажет 20 апреля во время грядущей презентации. Как ни странно, там нет ни слова про новые MacBook Pro на базе следующего поколения чипа Apple Silicon.
Вместо этого от купертиновцев ждут полноценного анонса долгожданных AirPods 3, пишет GSMArena. Что интересно, том же Китае уже сейчас продаётся немало подделок ещё непредставленной новинки.
Также местные инсайдеры сообщают о том, что в рамках апрельского ивента нас ждёт третье поколение фирменного стилуса компании — Apple Pencil 3. Он должен дебютировать вместе с iPad Pro 12.9”, отличительной особенностью которого станет mini-LED дисплей.
Напомним, что более ранние утечки говорили ещё и о том, что на следующей неделе Apple наконец-то анонсируют метки AirTags.