Раскрыты важные подробности нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6

Во-первых, устройство прошло сертификацию сразу у нескольких регуляторов. В том числе у Indonesia Telecom и индийского BIS certifications. Во-вторых, новый браслет получит две важные и давно ожидаемые функции: измерение уровня кислорода в крови (SpO2) и поддержку голосового ассистента Amazon Alexa. Об этом сообщило издание Gizmochina.

Напомним, что прежние утечки также приписывали Xiaomi Mi Band 6 увеличенный в сравнении с предшественником дисплей, сразу две версии (с NFC и без него), а также встроенный GPS-модуль.