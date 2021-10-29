Раскрыты восемь ранних признаков рака почек

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Раскрыты восемь ранних признаков рака почекОбратиться к врачу, в случае чего, лишним не будет
Рак почек — один из самых опасных видов онкологии из-за своей скрытности. Но благодаря советам специалистов из Национальной системы здравоохранения Англии и Cancer Research UK, появилась возможность распознать у себя заболевание как можно раньше.
По словам специалистов, в основном данный тип опухоли выявляют случайно — она практически никогда не «выдаёт себя». Но такие признаки как кровь в моче, припухлости или шишки на боку, потеря веса, сильное потоотделение с высокой температурой, усталость, потеря аппетита, общее ощущение плохого самочувствия и непроходящая боль в спине ниже рёбер — всё это может означать, что человеку стоит обратиться к специалисту.
При этом та же кровь не обязательно должна быть постоянно. Она может «приходить» и «уходить».
Напомним, что ранее учёные из Великобритании заявили, что частая икота также может быть признаком онкологического заболевания.
Источник: Express