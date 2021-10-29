Раскрыты восемь ранних признаков рака почек

По словам специалистов, в основном данный тип опухоли выявляют случайно — она практически никогда не «выдаёт себя». Но такие признаки как кровь в моче, припухлости или шишки на боку, потеря веса, сильное потоотделение с высокой температурой, усталость, потеря аппетита, общее ощущение плохого самочувствия и непроходящая боль в спине ниже рёбер — всё это может означать, что человеку стоит обратиться к специалисту.

При этом та же кровь не обязательно должна быть постоянно. Она может «приходить» и «уходить».

Напомним, что ранее учёные из Великобритании заявили, что частая икота также может быть признаком онкологического заболевания.