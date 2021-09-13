Распознавание лиц в школах Москвы появится только с согласия родителей учащихся

В московских школах власти не будут вводить систему распознавания лиц. С этой информацией в понедельник, 13 сентября, выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», — рассказала она в интервью ТАСС.

Ракова также отметила, что при реализации экспериментальных проектов с биометрическим доступом в школы, в обязательном порядке потребуется получения согласия от родителей учащихся. Без из одобрения системы распознавания лиц устанавливаться не будут.

В Москве все чаще начинают использовать биометрические данные в публичных пространствах. Например, X5 Retail Group в некоторых магазинах «Перекресток» совместно со «Сбербанком» установила терминалы самообслуживания с возможность оплаты покупок взглядом. Кроме того, московский метрополитен тестирует проход через турникеты с оплатой, основанной на распознавании лиц.