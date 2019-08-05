Распознавание лица камерами на митингах научились обходить при помощи лазеров

Протесты в Гонконге длятся уже почти три месяца. Во время них протестующие наловчились использовать лазеры для ослепления сил правопорядка и вывода из строя камер систем видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Согласно сообщениям местных СМИ, лазеры начали использовать в последние недели. Мощные лазеры и ослепляющие фонари пробиваются через клубы слезоточивого газа и вносят дополнительную сумятицу в действия сил правопорядка. Лазеры делают невозможным дальнейшее опознание участников протестов, если использовать их достаточно умело, то электронику можно совсем вывести из строя.

Также протестующие закрывают названия марок на одежде и обуви, чтобы получить дополнительную защиту от опознания и остаться анонимными.

Протесты в Гонконге начались как недовольство законом об экстрадиции, а затем вылилось в общий протест против действующей системы власти.