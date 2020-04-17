Распространение кашля по воздуху показали на видео

Напомним, что на данный момент специалистами рекомендовано выдерживать дистанцию между людьми, равную как минимум 1,5 метрам. К слову, данная рекомендация базируется на данных о том, что коронавирусом заражаются через крупные капли, которые способны довольно быстро осесть на землю. Однако в опубликованном видео можно увидеть, что мелкие капли могут долго находиться в воздухе в виде аэрозоля. Так, уже через 20 минут после того, как человека покашлял, капли способны охватить довольно большую площадь.

Согласно данным специалистов из Массачусетского технологического института, капли от кашля способны охватывать пять метров, тогда как чихание распространяет их почти на восемь. Однако стоит отметить, что чем дальше расстояние - тем меньше концентрация опасного аэрозоля.