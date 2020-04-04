Наука и технологии
Сегодня 13:27
Распространение коронавируса с маской и без показали на видео
Она действительно защищает
Сотрудники компании LaVision опубликовали видео, в котором демонстрируется распространение коронавируса с маской и без. Видео было создано с помощью метода обнаружения оптических неоднородностей, благодаря чему можно наглядно увидеть, действительно ли маска является эффективной защитой от коронавируса.
Так, судя по видео, маска действительно снижает потенциальные риски подхватить вирус, поскольку способна блокировать потоки выдыхаемого воздуха, в результате чего окружающие люди ограждены от мельчайших частиц слюны.
Согласно актуальной на сегодняшний день информации, всего в мире зарегистрировано более 1 млн инфицированных коронавирусом. Из них умерло порядка 60124 людей. Что касается России, то здесь общее количество зараженных составляет 4731 человек, тогда как умерло 43 человека.