Распространение коронавируса с маской и без показали на видео

Так, судя по видео, маска действительно снижает потенциальные риски подхватить вирус, поскольку способна блокировать потоки выдыхаемого воздуха, в результате чего окружающие люди ограждены от мельчайших частиц слюны.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации, всего в мире зарегистрировано более 1 млн инфицированных коронавирусом. Из них умерло порядка 60124 людей. Что касается России, то здесь общее количество зараженных составляет 4731 человек, тогда как умерло 43 человека.