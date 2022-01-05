Распространится ли в России новый штамм коронавируса, появившийся во Франции

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Причём в СМИ штамм называют новым, но на самом деле о нём известно уже около двух месяцев. И за всё это время в России не выявлено ни одного человека, инфицированного этим штаммом.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.