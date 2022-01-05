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Распространится ли в России новый штамм коронавируса, появившийся во Франции

Пока этот штамм не представляет интереса
Штамм коронавируса B.1.640.2, который ещё называют «камерунским» и IHU — аббревиатура французского Института инфекционных заболеваний в Марселе, где эту мутацию обнаружили, не является опасным и потому не представляет интереса для российских специалистов.
Распространится ли в России новый штамм коронавируса, появившийся во Франции

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Причём в СМИ штамм называют новым, но на самом деле о нём известно уже около двух месяцев. И за всё это время в России не выявлено ни одного человека, инфицированного этим штаммом.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Источник: Интерфакс
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