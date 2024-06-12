Распространённые морские водоросли оказались средством для охлаждения Земли

На этих водорослях живут колонии различных микроорганизмов, которые питаются таким сложным антистрессовым соединением, как диметилсульфониопропионат, или DMSP. Микробы питаются DMSP, защищающим их от различных стрессов, таких как изменение солёности воды, холод, высокое давление и окислительный стресс.

При этом DMSP — основной источник климатически активного газа под названием диметилсульфид (DMS), который известен как запах моря. Водоросли ежегодно вырабатывают «миллиарды DMSP» и, соответственно, DMS. Но оказалось, что этот газ ещё и способен формировать облака, отражающие солнечный свет и охлаждающие планету.

Это происходит за счёт выброса в атмосферу продуктов окисления DMS. И образование отражающих ультрафиолет облаков — естественный процесс. Это необходимо для регулирования климата Земли, а также «чрезвычайно важно для глобального круговорота серы, представляя собой основной путь, по которому сера из океанов возвращается на сушу».

Теперь учёным предстоит выяснить, как можно процесс выделения DMS и образования облаков сделать целенаправленным и управляемым. «Понимание роли Pelagophyceae в производстве DMSP означает, что нам нужно переосмыслить, сколько этого соединения производится и как оно влияет на наш климат», — рассказал соавтор исследования, профессор Джонатан Тодд из Школы биологических наук UEA.