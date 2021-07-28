Рассекречен сборщик российских истребителей нового поколения The Checkmate

Рассекречен сборщик российских истребителей нового поколения The CheckmateКак ни странно, выбор производителя вполне логичен
Теперь же, благодаря главе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю стало известно, что сборщиком боевого летательного аппарата нового поколения выступит авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
Военное обозрение отмечает, что предприятие является филиалом компании «Сухой». Учитывая, что именно эта компания занимается разработкой The Checkmate, выбор в пользу КнААЗ при производстве выглядит вполне логичным.
Напомним, что новейший истребитель будет поставляться как российским военным, так и иностранным заказчикам. При этом уже сейчас заявляется о скорости самолёта до 2М, дальности полёта до 3 тыс км и массе боевой нагрузки в 7,4 тыс кг. При этом боевая единица также оснащена радаром с АФАР, системой круговой оптической и радиотехнической разведок, а также встроенной системой радиоэлектронных помех.