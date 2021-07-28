Рассекречен сборщик российских истребителей нового поколения The Checkmate

Теперь же, благодаря главе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю стало известно, что сборщиком боевого летательного аппарата нового поколения выступит авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).

Военное обозрение отмечает, что предприятие является филиалом компании «Сухой». Учитывая, что именно эта компания занимается разработкой The Checkmate, выбор в пользу КнААЗ при производстве выглядит вполне логичным.

Напомним, что новейший истребитель будет поставляться как российским военным, так и иностранным заказчикам. При этом уже сейчас заявляется о скорости самолёта до 2М, дальности полёта до 3 тыс км и массе боевой нагрузки в 7,4 тыс кг. При этом боевая единица также оснащена радаром с АФАР, системой круговой оптической и радиотехнической разведок, а также встроенной системой радиоэлектронных помех.