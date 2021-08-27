Рассекречены дата выхода и начала предзаказов iPhone 13

Китайские источники узнали, что уже 7 сентября компания начнет массово рассылать приглашения на свою презентацию, которая, к слову, начнется 14 сентября. Помимо прочего рассекретилась и дата старта предзаказов на новую линейку — 17 сентября. В продажу же смартфоны поступят уже 24 сентября.

Источники сообщают, что новая серия будет включать в себя 4 смартфона — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Инсайдеры заявили, что на все смартфоны предзаказ будет открыт в один день.