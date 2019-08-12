Рассекречены доходы самых популярных российских видеоблогеров

Достоянием общественности стал список доходов самых популярных и высокооплачиваемых российских каналов на Youtube. Его опубликовала «Комсомольская правда», пристально изучившая рейтинг Forbes.

Самым высокооплачиваемым оказался Валентин Петухов, ведущий канал Wylsacom о различной технике вообще и Apple в частности. Он за год смог заработать 173 миллиона рублей. На втором месте с большим отрывом находится Юрий Дудь, который за год «поднял» на интервью со знаменитостями 89,8 млн рублей.