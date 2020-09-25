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Рассекречены планы СССР по постройке лунной базы

Жаль, что планам не суждено было сбыться
Российская госкорпорация Роскосмос, в честь 50-летнего юбилея доставки на Землю образцов лунного грунта, опубликовала старые документы. Благодаря им, в том числе, были рассекречены планы СССР по постройке лунной базы.

Так, в документе утверждается, что еще в 60-е годы XX века Советский Союз планировал заняться постройки на Луне полноценной обсерватории, с помощью которой можно было на протяжении двух недель наблюдать практически любой объект во Вселенной и проводить исследования без влияния атмосферы:

Предлагаемое технико-организационное направление работ обеспечит реальные возможности создания первой в мире лунной обсерватории уже в 1968—1969 годах. Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд.

Также на Луне планировалось построить базу, на которой одновременно могли бы жить до трех космонавтов. К сожалению, ни одна из описанных в документе идей так и не была реализована.