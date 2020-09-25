Рассекречены планы СССР по постройке лунной базы

Так, в документе утверждается, что еще в 60-е годы XX века Советский Союз планировал заняться постройки на Луне полноценной обсерватории, с помощью которой можно было на протяжении двух недель наблюдать практически любой объект во Вселенной и проводить исследования без влияния атмосферы: