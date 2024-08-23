Рассеянный склероз может защитить от болезни Альцгеймера, показало исследование

Исследование, опубликованное в Annals of Neurology, выявило, что у пациентов с РС уровень амилоидных бляшек, характерных для Альцгеймера, вдвое ниже, чем у людей без РС. В рамках исследования использовался новый тест крови PrecivityAD2, который эффективно предсказывает наличие амилоидных бляшек в мозге.

Результаты подтверждают наблюдения доктора Анн Кросс, которая заметила, что ее пациенты с РС редко развивают болезнь Альцгеймера, несмотря на наличие факторов риска. Исследователи предполагают, что иммунная активность при РС может способствовать удалению амилоидных бляшек из мозга, что и делает болезнь Альцгеймера менее вероятной у таких пациентов.

В дальнейшем планируется изучение генетических аспектов и тестирование на животных моделях, чтобы понять, как именно РС защищает от Альцгеймера.