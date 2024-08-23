Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 22:47
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Рассеянный склероз может защитить от болезни Альцгеймера, показало исследование

Что открывает перспективы для разработки новых методов лечения
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что у людей с рассеянным склерозом (РС) значительно реже встречаются молекулярные маркеры болезни Альцгеймера. Эти данные открывают новые перспективы для разработки методов лечения Альцгеймера, отмечает автор исследования, доктор Мэтью Бриер.
Рассеянный склероз может защитить от болезни Альцгеймера, показало исследование

© Ferra.ru

Исследование, опубликованное в Annals of Neurology, выявило, что у пациентов с РС уровень амилоидных бляшек, характерных для Альцгеймера, вдвое ниже, чем у людей без РС. В рамках исследования использовался новый тест крови PrecivityAD2, который эффективно предсказывает наличие амилоидных бляшек в мозге.

Результаты подтверждают наблюдения доктора Анн Кросс, которая заметила, что ее пациенты с РС редко развивают болезнь Альцгеймера, несмотря на наличие факторов риска. Исследователи предполагают, что иммунная активность при РС может способствовать удалению амилоидных бляшек из мозга, что и делает болезнь Альцгеймера менее вероятной у таких пациентов.

В дальнейшем планируется изучение генетических аспектов и тестирование на животных моделях, чтобы понять, как именно РС защищает от Альцгеймера.