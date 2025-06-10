Расшифровка речи свиней и робот-улей: названы новшества в сельском хозяйстве

Компания «Лазаревское Тех» запустила проект «Цифровой свинокомплекс», где ИИ анализирует параметры свиней — от веса и питания до активности и здоровья.

Одной из самых нестандартных новинок стала технология расшифровки «языка» свиней. Ученые из Швейцарии доказали, что характер звуков, которые издают животные, может указывать на уровень их стресса и эмоциональное состояние. Это позволяет не только лучше понимать животных, но и улучшать условия их содержания.

Помимо этого, ученые применяют ИИ в борьбе с метаном — газом, активно выбрасываемым в атмосферу крупным рогатым скотом. С помощью ИИ подбираются безопасные соединения, снижающие объемы вредных выбросов прямо во время пищеварения у животных.

Другой тренд — использование машинного зрения и Интернета вещей в птицеводстве. Системы на основе ИИ уже умеют автоматически определять качество яиц, находить микротрещины и отбраковывать дефектные экземпляры, повышая производственные показатели.

Пчеловодство тоже переживает перемены благодаря технологиям. Израильский стартап создал автономные «умные ульи», которые следят за состоянием пчелиных семей и улучшают процесс опыления. Это помогает увеличить урожай меда и эффективность работы пчел. Ученые идут дальше, разрабатывая роботизированную пчелу, которая имитирует танец насекомых-разведчиков, указывая улью, где находятся подходящие поля с цветами.