Расшифровка речи свиней и робот-улей: названы новшества в сельском хозяйстве

Расшифровка речи свиней и робот-улей: названы новшества в сельском хозяйствеНовые технологии меняют сельское хозяйство
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Компания «Лазаревское Тех» запустила проект «Цифровой свинокомплекс», где ИИ анализирует параметры свиней — от веса и питания до активности и здоровья.
Одной из самых нестандартных новинок стала технология расшифровки «языка» свиней. Ученые из Швейцарии доказали, что характер звуков, которые издают животные, может указывать на уровень их стресса и эмоциональное состояние. Это позволяет не только лучше понимать животных, но и улучшать условия их содержания.
Помимо этого, ученые применяют ИИ в борьбе с метаном — газом, активно выбрасываемым в атмосферу крупным рогатым скотом. С помощью ИИ подбираются безопасные соединения, снижающие объемы вредных выбросов прямо во время пищеварения у животных.
Другой тренд — использование машинного зрения и Интернета вещей в птицеводстве. Системы на основе ИИ уже умеют автоматически определять качество яиц, находить микротрещины и отбраковывать дефектные экземпляры, повышая производственные показатели.
Пчеловодство тоже переживает перемены благодаря технологиям. Израильский стартап создал автономные «умные ульи», которые следят за состоянием пчелиных семей и улучшают процесс опыления. Это помогает увеличить урожай меда и эффективность работы пчел. Ученые идут дальше, разрабатывая роботизированную пчелу, которая имитирует танец насекомых-разведчиков, указывая улью, где находятся подходящие поля с цветами.
Ученые работают над созданием роботизированной танцующей пчелы. Дело в том, что своими движениями насекомые-разведчики рассказывают другим обитателям улья, где находятся поля с цветами.
Еще одна разработка — роботы-пастухи, которые заменяют собак, но не требуют корма. В Австралии, например, робот Ровер уже протестирован для перегона скота к молочному заводу. Современные модели не только управляют стадом, но и следят за состоянием животных.