Расширение для Chrome определит голоса, сгенерированные ИИ

Расширение «слушает» аудиопотоки и присваивает голосам оценку достоверности, информируя пользователя о том, является ли голос вероятно настоящим или подделкой. По заявлению компании, тестирование подтвердило точность инструмента более 99%. Он способен распознавать даже голоса, сгенерированные новыми моделями синтеза, сразу после их появления.

Тестирование расширения показало его эффективность. Например, при проверке видео о блюзовом музыканте Хаулине Вулфе, которое предположительно использовало ИИ для озвучивания, расширение присвоило оценку 1 из 100, указывая на высокую вероятность фейка.

В компании также отметили ответственность социальных сетей за информирование пользователей о возможных глубоких фейках. Президент компании Куш Парих подчеркнул, что сейчас бремя ответственности ложится на самих пользователей, и новый инструмент призван помочь справляться с манипулятивным контентом. Расширение требует всего несколько секунд аудиозаписи для анализа, но пользователи получают ограниченное количество кредитов для его использования ежедневно.