Наука и технологии
Опубликовано 17 октября 2024, 19:47
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Расширение для Chrome определит голоса, сгенерированные ИИ

Hiya Deepfake Voice Detector
Компания Hiya представила бесплатное расширение для браузера Chrome, позволяющее выявлять голоса, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ). Hiya Deepfake Voice Detector поможет пользователям отличать подлинные аудио от глубоких фейков.
Расширение для Chrome определит голоса, сгенерированные ИИ

© Ferra.ru

Расширение «слушает» аудиопотоки и присваивает голосам оценку достоверности, информируя пользователя о том, является ли голос вероятно настоящим или подделкой. По заявлению компании, тестирование подтвердило точность инструмента более 99%. Он способен распознавать даже голоса, сгенерированные новыми моделями синтеза, сразу после их появления.

Тестирование расширения показало его эффективность. Например, при проверке видео о блюзовом музыканте Хаулине Вулфе, которое предположительно использовало ИИ для озвучивания, расширение присвоило оценку 1 из 100, указывая на высокую вероятность фейка.

В компании также отметили ответственность социальных сетей за информирование пользователей о возможных глубоких фейках. Президент компании Куш Парих подчеркнул, что сейчас бремя ответственности ложится на самих пользователей, и новый инструмент призван помочь справляться с манипулятивным контентом. Расширение требует всего несколько секунд аудиозаписи для анализа, но пользователи получают ограниченное количество кредитов для его использования ежедневно.