Расстройства аутистического спектра связали с работой системы вознаграждения

Исследователям из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) впервые удалось показать связь между расстройствами аутистического спектра и работой системы вознаграждения мозга. Работа ученых опубликована в «Вавиловском журнале генетики и селекции».

Основные симптомы расстройств аутистического спектра (РАС) — сложности социальной коммуникации, стереотипное поведение, нестандартные реакции на внешние раздражители, частое проявление агрессии в отношении себя и окружающих, и повышенное внимание к мелким деталям. Они до сих пор неизлечимы, а причины возникновения их неизвестны.

Система вознаграждения мозга — комплекс участвующих в контроле поведения структур нервной системы, важнейшую роль в которых играет нейромедиатор дофамин, при высвобождении которого человек чувствует удовлетворение.

Для исследования взаимодействия взаимосвязи системы вознаграждения мозга и РАС ученые использовали генетическую линию мышей, у которых подавлен ген Clstn2, связанный с вербальной памятью, а также некоторыми когнитивными характеристиками. Кроме того, ранее было установлено, что мутация гена наблюдается у людей, больных РАС.

Исследователи пронаблюдали за социальной мотивацией модельных животных — желанием проводить время с сородичами. У мышей с разными генетическими моделями аутизма была обнаружена тяга к одиночеству. У таких самцов, отмечает один из исследователей, руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский, в являющемся часть системы вознаграждения участке среднего мозга наблюдалась существенно большая, чем у «здоровых» мышей, плотность дофаминовых нейронов.

По словам ученого, это показывает, что дофаминергическая система вознаграждения у животных с геном Clstn2 отличается от условно нормальных животных. Прямо переносить на человека результаты, полученные на мышах, нельзя, но благодаря полученным данным, подчеркивают исследователи, появилась возможность лучше понять природу проблемы и приблизиться к ее решению.