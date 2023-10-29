Растения научились защищать человека от химических отравлений

Это открытие открывает новые горизонты в области экологической безопасности и защиты здоровья человека.

Исследование началось с изучения белка абсцизовой кислоты (АБК), который растения вырабатывают в условиях засухи. Учёные обнаружили, что дополнительные белки помогают растениям распознавать АБК и адаптироваться к ней, сокращая потери воды.

В прошлом году команда доказала, что рецепторы АБК можно «перепрограммировать» для взаимодействия с другими химическими веществами.

Для демонстрации своей находки специалисты использовали азинфос-этил — токсичный пестицид, запрещённый во многих странах.

Когда растение вступало в контакт с этим веществом, оно меняло свой цвет на красный, тем самым сигнализируя об опасности. Кроме того, исследователи смогли адаптировать дрожжи для реагирования на два разных химиката одновременно, хотя пока что растения способны реагировать только на одно вещество.