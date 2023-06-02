Растения оказались чувствительности к длительности прикосновений

В ходе экспериментов с использованием кусочков растений, специалисты обнаружили сложные реакции, такие как передача сигналов между растительными клетками при прикосновении и изменение длины волн сигналов при ослаблении внешнего давления.

Эти реакции связаны с изменением давления внутри растительной клетки. При этом если у животных клетки имеют проницаемые мембраны, то у растений они более плотные, поэтому даже лёгкое прикосновение временно повышает давление внутри них.

Стоит отметить, что ранее уже было известно о возможности растений реагировать на прикосновение, но данное исследование выявило ряд новых деталей относительно их ответных реакций.