Растения превратили в полноценную замену светильникам

Для этого они воспользовались люминофорными материалами, которые работают по принципу светлячков. С их помощью растения научились поглощать, а также сохранять видимый и ультрафиолетовый свет. В процессе же их медленного выделения, растения довольно ярко светятся, как бы заменяя светильники, говорится на сайте института.

Создание окружающего света с использованием возобновляемой химической энергии живых растений — смелая идея. Это фундаментальный сдвиг в нашем понимании живых растений и электроэнергии для освещения. Авторы исследования