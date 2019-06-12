Растения вымирают в четыре раза быстрее, чем ожидалось

Вымирание растений идёт более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Об этом сообщается в последнем исследовании учёных из британского Королевского Ботанического сада и Стокгольмского университета.

Отчёт был опубликован в журнале Nature Ecology and Evolution. Как показывали более ранние исследования, за последние два с половиной века исчезло не менее 150 видов растений.

Как стало очевидно теперь, такие оценки были слишком оптимистичными. По новым подсчётам специалистов, с 1753 года число вымерших видов растений достигло 571 штук. В 1753 Карл Линней опубликовал научную работу «Species plantarum» («Виды растений»), в которой указывались все известные на тот момент виды растений.

С начала двадцатого века каждый год исчезало около трёх видов растений, что в 500 раз превышает естественную скорость вымирания растений.