Растительный жир оказался способом снизить вероятность инсульта

По словам ведущего автора исследования Фенглея Вана, средний возраст участников составлял 50 лет. В начале исследования ни у кого не наблюдалось риска развития инсульта. Но впоследствии состояние 12% стало ухудшаться и риск инсульта стал критичным. Эти люди регулярно употребляли красное и обработанное мясо. У тех, кто активно употреблял растительные жиры, такого риска не было.

По мнению Вана, чтобы избежать инсульта, лучше полностью отказаться от употребления красного и обработанного мяса как источника большого количества животных жиров.