Растительный жир оказался способом снизить вероятность инсульта

Наука и технологии
Вчера в 23:41
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Растительный жир оказался способом снизить вероятность инсультаА риск развития выше у любителей мяса
Специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения сообщили о результатах обобщения и анализа 27-летнего исследования качества жизни и состояния здоровья 117 тысяч человек. Выяснилось, что были меньше подвержены риску развития инсульта те участники, которые регулярно употребляли растительные жиры, содержащиеся в орехах, семенах, авокадо, оливках.
По словам ведущего автора исследования Фенглея Вана, средний возраст участников составлял 50 лет. В начале исследования ни у кого не наблюдалось риска развития инсульта. Но впоследствии состояние 12% стало ухудшаться и риск инсульта стал критичным. Эти люди регулярно употребляли красное и обработанное мясо. У тех, кто активно употреблял растительные жиры, такого риска не было.
По мнению Вана, чтобы избежать инсульта, лучше полностью отказаться от употребления красного и обработанного мяса как источника большого количества животных жиров.
Источник: Известия