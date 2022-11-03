Разблокируют ли в России Twitter после его покупки Маском

На это ответил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что главный критерий — соответствие соцсетей действующему российскому законодательству.

«Здесь есть вопрос соответствия той или иной соцсети действующему законодательству РФ. Хорошо известны нормы, которые надо выполнять, чтобы работать в нашей стране, это главный критерий», — заявил Песков.