Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2024, 07:54
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Разделить на две отдельные компании: глава Intel рассказал, как будет спасать IT-гиганта от банкротства

Чем выше взбираешься, тем больнее падать
Intel уже не тот гигант, которым был 10 лет назад.
Разделить на две отдельные компании: глава Intel рассказал, как будет спасать IT-гиганта от банкротства
© Ferra

По итогам II квартала 2024 года ее акции упали на 30%. На фоне кризиса появились слухи о разделении Intel на две компании. Теперь глава корпорации Пэт Гелсингер подтвердил эти планы.

В своем посте на официальном сайте Intel он сообщил: «Мы планируем создать Intel Foundry как независимую дочернюю компанию. Это даст клиентам и поставщикам большую автономию от остальной части Intel и обеспечит гибкость для привлечения финансирования».

Также Intel заключила партнерство с Amazon Web Services, предусматривающее многолетнюю, многомиллиардную поддержку продуктами и полупроводниками.

Вместе с тем компания получила $3 млрд от правительства США по программе Secure Enclave.

Остается неясным, сможет ли такой шаг спасти Intel. Первые результаты станут видны лишь через несколько лет.

Источник:XDA-Developers
Автор:Булат Кармак
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#банкротство
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