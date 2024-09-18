Разделить на две отдельные компании: глава Intel рассказал, как будет спасать IT-гиганта от банкротства

По итогам II квартала 2024 года ее акции упали на 30%. На фоне кризиса появились слухи о разделении Intel на две компании. Теперь глава корпорации Пэт Гелсингер подтвердил эти планы.

В своем посте на официальном сайте Intel он сообщил: «Мы планируем создать Intel Foundry как независимую дочернюю компанию. Это даст клиентам и поставщикам большую автономию от остальной части Intel и обеспечит гибкость для привлечения финансирования».

Также Intel заключила партнерство с Amazon Web Services, предусматривающее многолетнюю, многомиллиардную поддержку продуктами и полупроводниками.

Вместе с тем компания получила $3 млрд от правительства США по программе Secure Enclave.

Остается неясным, сможет ли такой шаг спасти Intel. Первые результаты станут видны лишь через несколько лет.