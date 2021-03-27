Razer начнет продавать усиливающую голос защитную маску с подсветкой

Глава компании Razer Мин-Лян Тань (Min-Liang Tan) признал, что изначально маску планировали оставить концептом и не думали, что она будет актуальна в период мировой вакцинации. Сейчас же представитель компании полагает, что люди еще не скоро смогут отказаться от ношения масок. На данный момент информация о ее стоимость, а также о том, когда именно можно будет ее купить - не раскрывается.