Razer начнет продавать усиливающую голос защитную маску с подсветкой
Маска сделана из устойчивого к внешним повреждениям материала и оснащена системой фильтрации, отсеивающей порядка 95% мелких частиц. Особенностью маски является то, что в нее интегрирован микрофон и динамики, которые и усиливают голос владельца. Помимо прочего маске подарили и RGB подсветку. В наборе с ней предусмотрен зарядный футляр, способный стерилизовать маску.
Глава компании Razer Мин-Лян Тань (Min-Liang Tan) признал, что изначально маску планировали оставить концептом и не думали, что она будет актуальна в период мировой вакцинации. Сейчас же представитель компании полагает, что люди еще не скоро смогут отказаться от ношения масок. На данный момент информация о ее стоимость, а также о том, когда именно можно будет ее купить - не раскрывается.