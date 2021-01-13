Razer показала игровое кресло будущего с огромным OLED-дисплеем и RGB-подсветкой

На данный момент новинка является прототипом, а потому у неё нет ни цены, ни ориентировочной даты выхода. Но если пользователей заинтересует необычное кресло от производителя игровых аксессуаров и она проявят определённую настойчивость, то чем чёрт не шутит — возможно, Razer всё же выпустит Project Brooklyn в свободную продажу.