Наука и технологии
Сегодня 16:22
Razer показала игровое кресло будущего с огромным OLED-дисплеем и RGB-подсветкой
Выглядит очень необычно, даже на фоне аналогов от сторонних компаний
Прямо сейчас проходит онлайн-выставка CES 2021, на которой многие крупные производители гаджетов показывают свои новинки. Одним из них стала компания Razer, которая продемонстрировала игровое кресло будущего с огромным OLED-дисплеем и RGB-подсветкой.
Новинка называется Project Brooklyn, а его отличительной особенностями являются левый и правый «подставки», которые могут регулироваться по высоте отдельно. Также устройство может похвастаться огромным дисплеем с углом обзора 180 градусов, системой вибрации HyperSense, ну и конечно же привычной для продукции Razer RGB-подсветкой.
На данный момент новинка является прототипом, а потому у неё нет ни цены, ни ориентировочной даты выхода. Но если пользователей заинтересует необычное кресло от производителя игровых аксессуаров и она проявят определённую настойчивость, то чем чёрт не шутит — возможно, Razer всё же выпустит Project Brooklyn в свободную продажу.