Razer представила игровые наушники по цене базового iPad

Наушники предлагают революционное управление и звук с погружением нового уровня благодаря OLED Control Hub, который позволяет настраивать аудио и тактильные эффекты устройства по своему усмотрению.

Разработчики отметили, что технология Sensa HD Haptics выводит тактильную обратную связь на новый уровень, усиливая ощущения в играх. Также наушники оснащены драйверами Razer TriForce Bio-Cellulose 40 мм с поддержкой THX Spatial Audio, предлагающими 7.1 объемный звук.