Razer представила свои первые «умные» очки Anzu с функцией защиты глаз

Устройство стоит 200 долларов и доступно для заказа. При этом компания выпускает два размерных варианта очков весом от 43 до 48 граммов.

На официальной странице девайса сообщается, что применённая оптика защищает глаза пользователя от 99% ультрафиолетового излучения и от 35% вредного синего света. В результате, всё это заметно повышает комфорт глаз, особенно при длительной работе за компьютером.