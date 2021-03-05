Наука и технологии
Сегодня в 12:31
Razer представила свои первые «умные» очки Anzu с функцией защиты глаз
Не Google Glass, конечно, но тоже неплохо
Производитель популярных игровых аксессуаров Razer уже выпускал гаджеты собственного производства. Например, линейку игровых смартфонов Razer Phone. Сейчас же компания пошла ещё дальше и представила свои первые «умные» очки Anzu с функцией защиты глаз.
Устройство стоит 200 долларов и доступно для заказа. При этом компания выпускает два размерных варианта очков весом от 43 до 48 граммов.
На официальной странице девайса сообщается, что применённая оптика защищает глаза пользователя от 99% ультрафиолетового излучения и от 35% вредного синего света. В результате, всё это заметно повышает комфорт глаз, особенно при длительной работе за компьютером.
Из «умных» функций новинки можно отметить возможность слушать через них музыку. Для этого Razer установила в очки 16 мм излучатели, а также Bluetooth 5.1. При этом через Anzu можно не только слушать музыку, но и разговаривать — как через обычную гарнитуру.