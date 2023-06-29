Razer представила свои первые внутриканальные наушники для игроков и стримеров

При этом устройство необычно хотя бы тем, что по своей сути ближе к внутриушным мониторам (IEM), используемым профессионалами. Но Razer надеется привлечь внимание любителей трансляций и геймеров к необычной новинке.

Moray от Razer предлагает двухдрайверную конструкцию со сбалансированным якорем для высоких частот и динамическим драйвером для глубоких басов.