Наука и технологии
07:07, 29 июня 2023
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Razer представила свои первые внутриканальные наушники для игроков и стримеров

Устройство вполне может найти своих покупателей

Известный производитель игровой периферии Razer готовится выпустить свои первые внутриканальные наушники Moray.

При этом устройство необычно хотя бы тем, что по своей сути ближе к внутриушным мониторам (IEM), используемым профессионалами. Но Razer надеется привлечь внимание любителей трансляций и геймеров к необычной новинке.

Moray от Razer предлагает двухдрайверную конструкцию со сбалансированным якорем для высоких частот и динамическим драйвером для глубоких басов.

Razer представила свои первые внутриканальные наушники для игроков и стримеров
Review Geek

Сертификация THX обеспечивает кинематографическое звучание, а благодаря пассивной шумоизоляции на уровне -36 дБ можно полностью погрузиться в игровую атмосферу.

Отметим, что Moray — это проводное решение. И наушники не имеют встроенного микрофона. Что же до цены устройства, то за них просят $130.

Источник:Review Geek
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