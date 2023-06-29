Razer представила свои первые внутриканальные наушники для игроков и стримеров

Razer представила свои первые внутриканальные наушники для игроков и стримеровУстройство вполне может найти своих покупателей
Известный производитель игровой периферии Razer готовится выпустить свои первые внутриканальные наушники Moray.
При этом устройство необычно хотя бы тем, что по своей сути ближе к внутриушным мониторам (IEM), используемым профессионалами. Но Razer надеется привлечь внимание любителей трансляций и геймеров к необычной новинке.
Moray от Razer предлагает двухдрайверную конструкцию со сбалансированным якорем для высоких частот и динамическим драйвером для глубоких басов.
Сертификация THX обеспечивает кинематографическое звучание, а благодаря пассивной шумоизоляции на уровне -36 дБ можно полностью погрузиться в игровую атмосферу.
Отметим, что Moray — это проводное решение. И наушники не имеют встроенного микрофона. Что же до цены устройства, то за них просят $130.