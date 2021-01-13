Наука и технологии
Сегодня 17:26
Razer представила «умную» защитную маску с футуристичным дизайном
И да, тут также не обошлось без RGB-подсветки
Помимо футуристичного игрового кресла Project Brooklyn, производитель игровых аксессуаров Razer также показал и «умную» защитную маску с футуристичным дизайном — Project Hazel. Устройство, как и большинство девайсов компании, оснащено RGB-подсветкой.
Помимо этого, новинка может похвастаться технологией усиления голоса пользователя, комплектным кейсом для ультрафиолетового обеззараживания, а также медицинской сертификацией, передаёт The Verge.
Project Hazel состоит из прозрачного щитка с двумя клапанами. Маска обеспечивает защиту дыхания по стандарту N95, при этом клапаны имеют активную вентиляцию, что не позволяет маске запотевать. По мере необходимости, фильтры можно заменять — они съёмные.
К сожалению, на данный момент нет никакой информации о сроках старта продаж устройства и его цене.