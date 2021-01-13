Razer представила «умную» защитную маску с футуристичным дизайном

Project Hazel состоит из прозрачного щитка с двумя клапанами. Маска обеспечивает защиту дыхания по стандарту N95, при этом клапаны имеют активную вентиляцию, что не позволяет маске запотевать. По мере необходимости, фильтры можно заменять — они съёмные.

К сожалению, на данный момент нет никакой информации о сроках старта продаж устройства и его цене.