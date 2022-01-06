Razer представила «умную» защитную маску с усилителем голоса

Наука и технологии
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Razer представила «умную» защитную маску с усилителем голосаЭто Pro-версия прошлогодней модели
В связи с пандемией COVID-19, многие производители гаджетов начали выпускать собственные «умные» защитные маски. Такая есть у LG, такую выпустили и Razer.
Более того, специализирующаяся на геймерской атрибутике компания представила новую модель в данном сегменте. Речь идёт о Zephyr Pro, которая получила одно важное нововведение — функцию усиления голоса.
При этом возможности предыдущей, базовой версии устройство также сохранило. То есть оно также умеет активно фильтровать воздух при помощи двух вентиляторов и переливаться разными цветами с помощью RGB-подсветки.
На данный момент нет точной информации, когда новинка поступит в продажу. Ясно лишь, что Pro-версия маски подорожает на 50 долларов в сравнении с предшественником и будет стоить 150 долларов (11,5 тыс рублей).
Источник: Engadget