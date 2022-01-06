Razer представила «умную» защитную маску с усилителем голоса

Более того, специализирующаяся на геймерской атрибутике компания представила новую модель в данном сегменте. Речь идёт о Zephyr Pro, которая получила одно важное нововведение — функцию усиления голоса.

При этом возможности предыдущей, базовой версии устройство также сохранило. То есть оно также умеет активно фильтровать воздух при помощи двух вентиляторов и переливаться разными цветами с помощью RGB-подсветки.