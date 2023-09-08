Razer представила в Китае новые игровые наушники с откидным микрофоном за $130

14:17, 08 сентября 2023
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Razer представила в Китае новые игровые наушники с откидным микрофоном за $130Интересная модель для геймеров
Razer, известный производитель игрового оборудования, недавно представил свои новейшие наушники — Razer Whirlwind Black Shark V2 Turbo Edition. Пока что на китайском рынке.
Эти наушники обойдутся покупателям в примерно $130. Основные характеристики наушников включают в себя:
- Три режима подключения, включая 2,4 ГГц и Bluetooth.
- Лёгкий дизайн и вес около 280 грамм.
- Использование технологии Razer HyperClear для микрофона для чистого и ясного звука.
- 50-миллиметровые динамики с покрытием из титана.
- Технология Razer HyperSpeed для быстрой и стабильной беспроводной связи.
- Продолжительное время работы от аккумулятора — до 70 часов.
Отметим, что данная модель наушников имеет все шансы стать отличным дополнением к арсеналу любого геймера. Как минимум, основываясь на представленных характеристиках.