Razer представила в Китае новые игровые наушники с откидным микрофоном за $130

Эти наушники обойдутся покупателям в примерно $130. Основные характеристики наушников включают в себя:

Три режима подключения, включая 2,4 ГГц и Bluetooth.

Лёгкий дизайн и вес около 280 грамм.

Использование технологии Razer HyperClear для микрофона для чистого и ясного звука.

50-миллиметровые динамики с покрытием из титана.

Технология Razer HyperSpeed для быстрой и стабильной беспроводной связи.

Продолжительное время работы от аккумулятора — до 70 часов.

Отметим, что данная модель наушников имеет все шансы стать отличным дополнением к арсеналу любого геймера. Как минимум, основываясь на представленных характеристиках.