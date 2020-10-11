Наука и технологии
Сегодня 11:01
Razer выпустил свое первое игровое кресло
Его оценили в 500 долларов
Популярный среди геймеров производитель аксессуаров для игр Razer выпустил свое первое игровое кресло - Iskur. Новинку оценили в 500 долларов или примерно 38 тысяч рублей.
Первое геймерское кресло Razer оснащено регулируемой поясничной поддержкой, благодаря чему владельцы могут установить изгиб подушки для удобства осанки во время игры. Помимо прочего можно настроить и угол наклона спинки. Также новинка оборудована системой подлокотников 4D Armrests, которую можно настраивать как по высоте, так и по длине, ширине и углу поворота.
Iskur произведен на базе каркаса, армированного сталью. Внешне кресло покрыто многослойной искусственной кожей. Рассчитано первое кресло Razer на геймеров в весе до 136 кг, ростом от 170 до 190 см.