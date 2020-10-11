Razer выпустил свое первое игровое кресло

Первое геймерское кресло Razer оснащено регулируемой поясничной поддержкой, благодаря чему владельцы могут установить изгиб подушки для удобства осанки во время игры. Помимо прочего можно настроить и угол наклона спинки. Также новинка оборудована системой подлокотников 4D Armrests, которую можно настраивать как по высоте, так и по длине, ширине и углу поворота.

Iskur произведен на базе каркаса, армированного сталью. Внешне кресло покрыто многослойной искусственной кожей. Рассчитано первое кресло Razer на геймеров в весе до 136 кг, ростом от 170 до 190 см.