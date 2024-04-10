Razer выпустила игровые наушники Tornado Black Shark V2 Professional Edition с поддержкой Xbox Series и PS5

Опубликовано 10 апреля 2024, 07:59
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Razer выпустила игровые наушники Tornado Black Shark V2 Professional Edition с поддержкой Xbox Series и PS5Цена, правда, бьет по карману
Razer выпустила новую игровую гарнитуру — Tornado Black Shark V2 Professional Edition.
Она поддерживает беспроводное подключение по 2.4G и Bluetooth, совместима с Xbox Series, PS5 и другими платформами.
Рекомендованная цена – 1599 юаней (около 21 тыс рублей). При этом на некоторых китайских площадках новинку можно найти и за 1399 юаней (18 тыс рублей).
Характеристики Razer Tornado Black Shark V2 Professional Edition:
- Беспроводное подключение: 2.4G + Bluetooth
- Съемный микрофон: шумоподавление, широкий диапазон частот
- Динамики: Razer Triforce 50 мм с титановым покрытием (раздельные настройки для высоких, средних и низких частот)
- EQ: 3 предустановленных профиля для популярных FPS-игр, возможность кастомизации
- Razer Hyperspeed: стабильное и быстрое соединение, сравнимое с проводным
- Батарея: до 70 часов, быстрая зарядка (15 минут = 6 часов)
- Подключение: Type-C