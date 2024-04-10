Razer выпустила игровые наушники Tornado Black Shark V2 Professional Edition с поддержкой Xbox Series и PS5

Она поддерживает беспроводное подключение по 2.4G и Bluetooth, совместима с Xbox Series, PS5 и другими платформами.

Рекомендованная цена – 1599 юаней (около 21 тыс рублей). При этом на некоторых китайских площадках новинку можно найти и за 1399 юаней (18 тыс рублей).

Характеристики Razer Tornado Black Shark V2 Professional Edition: