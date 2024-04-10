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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 07:59
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Razer выпустила игровые наушники Tornado Black Shark V2 Professional Edition с поддержкой Xbox Series и PS5

Цена, правда, бьет по карману
Razer выпустила новую игровую гарнитуру — Tornado Black Shark V2 Professional Edition.
Razer выпустила игровые наушники Tornado Black Shark V2 Professional Edition с поддержкой Xbox Series и PS5
© ITHome

Она поддерживает беспроводное подключение по 2.4G и Bluetooth, совместима с Xbox Series, PS5 и другими платформами.

Рекомендованная цена – 1599 юаней (около 21 тыс рублей). При этом на некоторых китайских площадках новинку можно найти и за 1399 юаней (18 тыс рублей).

Характеристики Razer Tornado Black Shark V2 Professional Edition:

  • Беспроводное подключение: 2.4G + Bluetooth
  • Съемный микрофон: шумоподавление, широкий диапазон частот
  • Динамики: Razer Triforce 50 мм с титановым покрытием (раздельные настройки для высоких, средних и низких частот)
  • EQ: 3 предустановленных профиля для популярных FPS-игр, возможность кастомизации
  • Razer Hyperspeed: стабильное и быстрое соединение, сравнимое с проводным
  • Батарея: до 70 часов, быстрая зарядка (15 минут = 6 часов)
  • Подключение: Type-C
Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Razer
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#Xbox Series X
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#PLAYSTATION 5