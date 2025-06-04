Razer выпустила коврик, который заряжает мышь прямо во время игры

Зарядка происходит с помощью специального адаптера в виде шайбы, который вставляется в основание мыши. Такое решение напоминает технологию Powerplay от Logitech, которая также обеспечивает зарядку во время игры.

Коврик выпускается в двух вариантах: с жестким покрытием и с тканевым. Первый уже доступен в продаже, а второй поступит в продажу позже в этом году. Цена на оба составляет $ 119,99. В отличие от предыдущего поколения, HyperFlux V2 не идет в комплекте с мышью, но работает с несколькими моделями из текущей линейки Razer, включая Basilisk V3 Pro, Cobra Pro и Naga V2 Pro. Их стоимость варьируется от $ 129,99 до $ 179,99.

Если раньше мышь Mamba HyperFlux использовала суперконденсатор и могла работать без коврика всего несколько секунд, то теперь зарядка происходит напрямую в аккумулятор мыши. На самом коврике есть светодиодный индикатор, который показывает уровень заряда, меняя цвет.

Кроме зарядки, коврик выполняет роль беспроводного приемника, позволяя подключать мыши и клавиатуры Razer к компьютеру через собственную технологию HyperSpeed. Она быстрее и стабильнее Bluetooth, но при этом клавиатуры, хоть и поддерживаются, заряжаться от коврика не могут.