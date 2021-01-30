Razer выпустила самую быструю компьютерную мышь

Сообщается, что Razer Viper 8K на данный момент самая быстрая компьютерная мышь из всех, что представлены на рынке. Так, новинка способна получать данные сенсора восемь тысяч раз в секунду. Для сравнения - частота сенсора в стандартных мышах в восемь раз меньше. Это стало возможным за счет технологии HyperPolling, ответственной за сбор информации с оптического сенсора и последующую передачу на компьютер посредством высокоскоростного микроконтроллера USB.

Отмечается, что теперь задержка оптического сенсора составляет всего 1/8 миллисекунды, а не 1 миллисекунда, как было ранее. В компании отметили, что заметить ее будет невозможно. Стоимость Razer Viper 8K составляет 80 долларов или около 6 тысяч рублей.