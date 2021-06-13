Разгон самого быстрого автомобиля Tesla от 0 до 100 км/ч за 2 секунды попал на видео

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Разгон самого быстрого автомобиля Tesla от 0 до 100 км/ч за 2 секунды попал на видеоВыглядит по-настоящему впечатляюще
Прошло всего пару дней после анонса самого быстрого автомобиля Tesla — Model S Plaid. Отдельный фурор вызвала производительность транспортного средства, сопоставимая с PlayStation 5. Сейчас же появилось видео, в котором авто показывает свой главный навык.
То, что запечатлели в ролике, происходило после официальной части презентации. Часть публики смогла прокатиться на свежеанонсированном авто, пишет Electrek. При этом за руль их никто не пустил — водительское место заняли профессиональные водители.
Но даже в таком варианте гости мероприятия смогли ощутить скорость новенькой Tesla Model S на себе.
Что интересно, эксперты сходятся во мнении, что от такого мощного и быстрого семейного седана особого смысла нет. Этот автомобиль — скорее возможность производителя показать, какой потенциал у электротранспорта,
О чём-то подобном сказал и сам Маск со цены.