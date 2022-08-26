Разлив нефти недалеко от США привёл к появлению дельфинов-мутантов

Сам биоматериал собирался в течение пяти лет — с 2013 по 2018 года. Помимо этого, специалисты проводили каждому животному полный медосмотр, включающий исследование работы сердца и лёгких, УЗИ для беременных.

Контрольной же группой выступали дельфинов, живущих у берегов Флориды и которые не столкнулись с нефтяным разливом.

По итогу специалисты обнаружили тысячи генетических мутаций у животных, живущих недалеко от места происшествия. Так, например, у них в 8,3 раза увеличилась экспрессия гена PRG3, аналог которого у людей связывают с проблемами с лёгкими. Это, по мнению исследователей, ведёт к проблемам с ростом легких, а также сокращению продолжительности жизни пострадавших дельфинов.

Не меньше проблем было найдено в генах, отвечающих за работу иммунитета.

Вместе с тем специалисты отмечают, что большая часть мутаций произошли ещё в 2013 году, то есть на самых ранних этапах измерений.