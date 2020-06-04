Разлив нефти в Норильске будут ликвидировать при помощи беспилотников

Так, самолеты займутся аэрофотосъемкой в режиме реального времени, при этом параллельно они будут обеспечивать воздушную разведку рек Амбарная и Далдыкан. Также планируется, что расчет бесплотников поможет уполномоченным структурам целиком ликвидировать все последствия возникшей чрезвычайной ситуации.

Напомним, что совсем недавно стало известно о том, что 29 мая на ТЭЦ №3 города Норильск произошла разгерметизация резервуара, в котором хранилось дизельное топливо. В результате этого примерно 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Общая же площадь, которая была в результате загрязнена, насчитывает порядка 100 тыс м².