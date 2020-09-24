Размер денежной награды за получение Нобелевской премии увеличат

Уже с 2020 года размер выплат при получении Нобелевской премии будет составлять 10 млн шведских крон или около 1,1 млн долларов, говорится на официальном сайте фонда. При этом там же говорится и о том, что премия будет увеличена во всех существующих призовых категориях: