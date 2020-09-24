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Размер денежной награды за получение Нобелевской премии увеличат
Случится это уже в текущем году
В сети появилась информация о том, что размер денежной награды за получение Нобелевской премии увеличат. К такому мнению пришел совет директоров Нобелевского фонда.
Уже с 2020 года размер выплат при получении Нобелевской премии будет составлять 10 млн шведских крон или около 1,1 млн долларов, говорится на официальном сайте фонда. При этом там же говорится и о том, что премия будет увеличена во всех существующих призовых категориях:
Проделанная в последние годы работа по укреплению финансового положения Нобелевского фонда позволила увеличить сумму премии.
Так, согласно имеющимся данным, только за последние 8 лет бюджет организации вырос с почти 3 до 4,6 млрд шведских крон. По словам представителей фонда, это стало возможным в связи с хорошими финансовыми показателями организации, грамотному управлению, а также грамотному снижению операционных расходов.