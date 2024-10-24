Разработан алгоритм для более точного мониторинга лесных пожаров

До появления спутниковой съемки картирование зон пожаров осуществлялось на основе наземных исследований. Однако спутники, такие как Sentinel-2, MODIS и VIIRS, сделали этот процесс более эффективным. Тем не менее, существующие системы имеют низкое разрешение, из-за чего многие маленькие участки сгоревшей земли не фиксируются.

Разработанный алгоритм объединяет данные с двух оптических спутников, предоставляющих высокое пространственное разрешение (10−20 метров), и данных о высоких температурах от других спутников. Он был протестирован в 576 регионах по всему миру, что позволяет уверенно прогнозировать, какие территории пострадали от огня.

По словам ученых, новая модель поможет не только в картографировании, но и в управлении лесными пожарами, а также в изучении воздействия огня на климат и экосистемы.