Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2024, 22:07
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Разработан алгоритм для более точного мониторинга лесных пожаров

С использование спутниковых данных
Ученые из Испании разработали новый алгоритм, который позволяет более точно картографировать зоны, пострадавшие от пожаров, используя данные шести спутников. Эта методика позволяет обнаруживать пожары площадью менее 250 метров и значительно улучшает качество картирования с глобальной перспективы.
Разработан алгоритм для более точного мониторинга лесных пожаров

© Ferra.ru

До появления спутниковой съемки картирование зон пожаров осуществлялось на основе наземных исследований. Однако спутники, такие как Sentinel-2, MODIS и VIIRS, сделали этот процесс более эффективным. Тем не менее, существующие системы имеют низкое разрешение, из-за чего многие маленькие участки сгоревшей земли не фиксируются.

Разработанный алгоритм объединяет данные с двух оптических спутников, предоставляющих высокое пространственное разрешение (10−20 метров), и данных о высоких температурах от других спутников. Он был протестирован в 576 регионах по всему миру, что позволяет уверенно прогнозировать, какие территории пострадали от огня.

По словам ученых, новая модель поможет не только в картографировании, но и в управлении лесными пожарами, а также в изучении воздействия огня на климат и экосистемы.