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Разработан алгоритм для эффективной замены времени суток на фото
Нейросети все еще могут удивлять
На специальной странице на проекте GitHub опубликован алгоритм, разработанный российскими учеными для эффективной замены времени суток на фото.
Программа была названа HiDT, а ее разработкой занимались специалисты Samsung AI, НИУ ВШЭ и Сколковского института науки и технологий. При этом в основе проекта лежит генеративная модель image-to-image, а также новейшая система увеличения изображения, благодаря чему обработка фотографий становится возможной на более высоких разрешениях.
Что интересно, HiDT способна не только изменять время суток на обычных фотографиях — алгоритм справляется и с изменением времени суток даже на абстрактных изображениях. Для того, чтобы это стало возможным, разработчикам было достаточно лишь заменить обучающую выборку на картины.