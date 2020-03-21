Разработан алгоритм для эффективной замены времени суток на фото

Что интересно, HiDT способна не только изменять время суток на обычных фотографиях — алгоритм справляется и с изменением времени суток даже на абстрактных изображениях. Для того, чтобы это стало возможным, разработчикам было достаточно лишь заменить обучающую выборку на картины.