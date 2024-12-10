Разработан алгоритм для многозадачной работы квантовых компьютеров

Квантовые компьютеры отличаются от классических тем, что вместо битов используют квантовые биты, или «кубиты», которые могут существовать в нескольких состояниях одновременно. Это позволяет им выполнять сложные вычисления гораздо быстрее. Однако для того чтобы квантовый компьютер мог работать с данными, их нужно преобразовать в «квантовые данные», что называется квантовой компиляцией.

Ранее алгоритмы квантовой компиляции решали только одну задачу за раз. Это подход эффективно работает для некоторых задач, но ограничивает возможности квантовых компьютеров в сложных приложениях, где нужно одновременно обрабатывать несколько операций. Новый алгоритм решает эту проблему, позволяя компьютеру оптимизировать несколько целей одновременно.