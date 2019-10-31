Разработан беспилотник для перевозки крупногабаритных грузов

Известно, что максимальный вес груза, который может перевозить беспилотник, составляет 200 кг. Устройство оборудовано 18 роторами, а полет от одного заряда рассчитан на 40 км. По словам представителей компании, устройство может стать полезным в сфере сельского хозяйства, строительстве и других областях. Беспилотник управляется дистанционно и способен совершать полет в автоматическом режиме с помощью заранее созданного маршрута.

Напомним, что в августе текущего года компания продемонстрировала свое первое коммерческое аэротакси под названием VoloCity, способное вмещать двух людей с ручной кладью. VoloCity рассчитано на полет с расстоянием до 35 км, а максимальная скорость аппарата достигает 110 км/ч.