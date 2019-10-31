Наука и технологии
Сегодня 15:00
Разработан беспилотник для перевозки крупногабаритных грузов
Максимальный вес груза равен 200 кг
Компания Volocopter, являющаяся разработчиком аэротакси, показала новый дрон под названием VoloDrone, который предназначен для перевозки грузов.
Известно, что максимальный вес груза, который может перевозить беспилотник, составляет 200 кг. Устройство оборудовано 18 роторами, а полет от одного заряда рассчитан на 40 км. По словам представителей компании, устройство может стать полезным в сфере сельского хозяйства, строительстве и других областях. Беспилотник управляется дистанционно и способен совершать полет в автоматическом режиме с помощью заранее созданного маршрута.
Напомним, что в августе текущего года компания продемонстрировала свое первое коммерческое аэротакси под названием VoloCity, способное вмещать двух людей с ручной кладью. VoloCity рассчитано на полет с расстоянием до 35 км, а максимальная скорость аппарата достигает 110 км/ч.