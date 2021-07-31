Разработан беспилотник для поиска и спасения тонущих людей

Автором разработки стал студент университета Лафборо Доминик Лезерленд. SERVITA представляет из себя компактный беспилотник, который можно запустить над опасными водами. Устройство способно выявлять местонахождение тонущих людей, автоматически развертывая вспомогательное средства для плавания. Что интересно, последнее самостоятельно надувается при контакте с водой, благодаря чему человек может в безопасности дождаться команду спасителей.

Сам дрон оснащен камерой прямой трансляции, а также поддержкой технологии GPS и двумя два «сервоприводных» механизмами, с помощью которых можно регулировать положение камеры.

“Я представляю, что SERVITA используется пляжными спасателями и службами экстренной помощи для оказания быстрой поддержки людям, которые находятся в бедственном положении в воде, и время, в течение которого они могут быть спасены, увеличивается такими переменными, как расстояние, условия моря и местоположение, или ухудшение состояния жертвы, — поделился автор дрона.